Более семи тысяч казахстанцев остаются за рубежом

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"От наших соотечественников и их родных поступает много вопросов в "Атамекен". Там заверили, что все граждане смогут вернуться домой. Нацпалата совместно с госорганами прорабатывает меры для их возвращения на родину", - сообщил телеканал.

Почти 7 500 казахстанцев остаются за рубежом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24" . Такую информацию предоставили в НПП "Атамекен".

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Напомним, 5 января в Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. В Генпрокуратуре напомнили, что за нарушение режима чрезвычайного положения, за действия, провоцирующие нарушение правопорядка, предусмотрен административный арест до 15 и 30 суток.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что "наш мудрый народ преодолеет все трудности". Союз торговых сетей 6 января предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы. Сообщается, что около двух тысяч человек доставили в полицию в ходе зачистки улиц в Алматы. Кроме того, корреспондент BaigeNews.kz собрала актуальную информацию о том, что происходит на улицах, куда стягиваются войска ОДКБ.



