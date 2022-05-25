Чиновник из Тараза дарил гособъекты своим родственникам

Фото: 24.kz

Бывший директор "Центра аренды объектов коммунальной собственности" в Таразе подарил своим родственникам пять гособъектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Пользуясь служебным положением, чиновник издал незаконные приказы о безвозмездной передаче четырех зданий и одного земельного участка. Впоследствии госслужащий зарегистрировал имущество на свое имя. Два из пяти объектов успел продать, остальные выставил на продажу через Интернет.

Дело рассмотрели в областном специализированном межрайонном экономическом суде. Все сделки с гособъектами признали недействительными, а здания и земельный участок возвратили государству. Бывшего госслужащего осудили на девять лет и лишили права занимать руководящие должности в госорганах.

"Приговором суда №2 Тараза Бахтыбаев признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и приговорен к девяти годам лишения свободы", - сообщил старший помощник прокурора Жамбылской области Сержан Абдикулов.

Приговор пока не вступил в законную силу.