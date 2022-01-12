Более трех тысяч туристов из Казахстана находятся за границей

На сегодняшний день за границей остается 3 381 турист из Казахстана, передает BaigeNews.kz.

По информации "Туристік Қамқор", по состоянию на 12:00 12 января за границей оставался 3 381 казахстанский турист: 1 164 человека - в ОАЭ, 920 - в Таиланде, 411 - в Шри-Ланке, 181 - в Турции, 60 - на Мальдивах.

На момент объявления ЧП в РК порядка 7,5 тысячи казахстанских туристов находились за рубежом. Больше половины казахстанцев, которые не могли вылететь на родину из-за беспорядков в Алматы, уже прибыли на родину.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых за рубеж и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.