Бизнесмены и общественные деятели Алматы призывают идти на референдум

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Группа неравнодушных жителей Алматы во главе с предпринимателем Ерланом Стамбековым призывает не игнорировать своё право участвовать в общественной жизни страны, сообщает Vecher.kz. Бизнесмены, общественные деятели и представители СМИ объединились, чтобы поддержать изменения, происходящие в стране.

"Все началось с того, что на своей странице в Facebook я начал рассуждать об изменениях, которые предлагается внести в основной закон страны. Дискуссия была открытой, и к ней многие присоединились. Я понял, насколько это действительно важно. Сегодня, как никогда, от каждого из нас зависит, сможем ли мы приступить к строительству нового Казахстана, в котором основой для всех реформ станет главный закон страны. Совершенно очевидно, что предлагаемые в Конституцию поправки не последние и, конечно, не исчерпывающие всей повестки назревших перемен, однако это будет важный шаг к построению правового государства, созданию новой вертикали власти", — заявил Ерлан Стамбеков.

К бизнесмену присоединились другие неравнодушные горожане. В итоге собралась целая инициативная группа, в состав которой вошли актёр театра и кино Булат Абдилманов, публицист и общественный деятель Дана Орманбаева, журналист Гаухар Керимова, председатель регионального совета палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев, писатель Бекнур Кисиков и другие.

"Поправки в Конституцию Казахстана касаются фундаментальных аспектов жизни наших граждан. Например, отмена смертной казни касается важнейшего права каждого человека на жизнь. Я уверена, что каждый из нас должен прийти на референдум и отдать свой голос. Иначе в дальнейшем мы потеряем право что-то требовать, ведь когда государство предлагало нам принять участие в судьбе страны, мы эту возможность проигнорировали", — отметила Дана Орманбаева.

Журналист Гаухар Керимова, в свою очередь, подчеркнула, что пойти на референдум стоит в том числе и ради будущего своих детей.

"Мы должны показать пример молодёжи. Что касается меня, то я буду голосовать, потому что у моих детей должен быть выбор и осознание того, что их будущее во многом зависит от них", — сказала она.

Максим Барышев со своей стороны добавил, что изменения очень важны и для бизнесменов.

"Я уверен, что поправки в Конституцию добавят стабильности и бизнесу, что для нас очень важно. Уже не будут так часто вносить поправки, например, в Налоговый кодекс страны. Конечно, референдум — это только первый шаг на пути к переменам, но сделать его мы должны все вместе", — отметил предприниматель.

Выразил мнение и писатель Бекнур Кисиков. По его словам, важность референдум не только в том, что гражданам предлагают одобрить или не одобрить поправки в основной закон государства, людей учат быть политически активными.