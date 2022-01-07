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Банкоматы обеспечили наличными деньгами в ряде регионов РК | BaigeNews.kz 7 января, 19:05
2489

Банкоматы обеспечили наличными деньгами в ряде регионов РК

Казахстанские банки второго уровня обеспечили достаточный объем наличных денег в банкоматах в регионах со стабильной обстановкой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный банк РК.

"Во исполнение поручения главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня обеспечен достаточный объем наличных денег в банкоматах в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой", - отметили в финрегуляторе.

Ранее сообщалось, что сервисы двух крупнейших казахстанских банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи.
#деньги #банки второго уровня #протесты в Казахстане
7 января, 19:05
2489
Журналист

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