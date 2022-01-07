Банкоматы обеспечили наличными деньгами в ряде регионов РК

Казахстанские банки второго уровня обеспечили достаточный объем наличных денег в банкоматах в регионах со стабильной обстановкой, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Национальный банк РК.
"Во исполнение поручения главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня обеспечен достаточный объем наличных денег в банкоматах в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой", - отметили в финрегуляторе.
Ранее сообщалось
, что сервисы двух крупнейших казахстанских банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи.