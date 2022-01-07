Мобильные приложения двух казахстанских банков доступны населению

Сервисы двух крупнейших казахстанских банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в Алматы, передает BaigeNews.kz.
Как сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и другими заинтересованными госорганами провел работы по восстановлению доступа к мобильным приложениям банкам.
Население может как обычно расплачиваться с помощью приложений, проводить мобильные переводы и другие необходимые операции при наличии мобильной связи.
На текущий момент продолжается работа по восстановлению доступа к мобильным приложениям других банков второго уровня.