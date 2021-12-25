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Авария с участием 17 машин произошла на трассе Алматы – Хоргос | BaigeNews.kz 25 декабря, 14:24
3262

Авария с участием 17 машин произошла на трассе Алматы – Хоргос

В Алматинской области на 134-м километре автодороги Алматы − Хоргос произошло массовое ДТП, передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, авария случилась сегодня около 10 часов утра. Причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия в виде густого тумана.

В соцсетях очевидцы выкладывают видео столкновения.

"Произошло ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, доставлены для медобследования в региональную больницу села Шелек", − сообщили в ДП.

На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84 по 136 километр закрыт для движения.

Водителей просят быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.


#дтп #погода #трасса
25 декабря, 14:24
3262
Журналист

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