Авария с участием 17 машин произошла на трассе Алматы – Хоргос

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, авария случилась сегодня около 10 часов утра. Причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия в виде густого тумана.
В соцсетях очевидцы выкладывают видео столкновения.
"Произошло ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, доставлены для медобследования в региональную больницу села Шелек", − сообщили в ДП.
На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84 по 136 километр закрыт для движения.
Водителей просят быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.
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