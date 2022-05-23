Увольнение грозит сотрудникам Антикора за необоснованное вмешательство в работу бизнеса

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Антикоррупционная служба будет наказывать своих сотрудников за необоснованное вмешательство в работу предпринимателей. Об этом заявил председатель Антикора Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Бектенова, Антикор не только не должен вмешиваться в работу добросовестных предпринимателей, но и оберегать бизнес от "вмешательства других государственных структур".
"Каждый факт [вмешательства]— "на карандаш", детальный анализ, изучение, обоснованность. Только при наличии явных фактов нарушений закона, хищений и других преступлений взвешенно, без излишнего применения давления, репрессивных механизмов, [вмешиваться] строго в рамках уголовно-процессуального законодательства. Руководители департаментов — один факт вмешательства, который мы докажем, что был не обоснован, не было необходимости вовлекать в орбиту уголовного преследования предпринимателя — перечеркнёт всю работу, которую вы делаете. И руководитель территориального департамента, который допустит такой факт, будет освобождён от занимаемой должности", — подчеркнул Олжас Бектенов.
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