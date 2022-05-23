Альварес объявил о третьем бое с Головкиным

Фото: instagram.com/@gggboxing

Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес объявил, когда состоится его третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие несколько дней мы объявим о сентябрьском бое. Он будет против GGG, потому что у нас уже было это соглашение, но я также снова буду драться с Биволом (позже)", - сказал Альварес на пресс-конференции.

Canelo: "en los próximos días anunciaremos la pelea de septiembre; seguramente (la de septiembre) será contra GGG porque ya teníamos ese acuerdo pero también volveré a pelear con Bivol (más adelante)"



🎥 @ChavaESPN #ESPNKnockOut pic.twitter.com/fsg3nFCyJl — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 23, 2022



Геннадий Головкин и Сауль Альварес встречались дважды: в сентябре 2017 года бой завершился ничьей. В 2018 году победа осталась за Альваресом.