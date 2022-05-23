Альварес объявил о третьем бое с Головкиным

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Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес объявил, когда состоится его третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передаёт BaigeNews.kz.
Canelo: "en los próximos días anunciaremos la pelea de septiembre; seguramente (la de septiembre) será contra GGG porque ya teníamos ese acuerdo pero también volveré a pelear con Bivol (más adelante)"— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 23, 2022
🎥 @ChavaESPN #ESPNKnockOut pic.twitter.com/fsg3nFCyJl
Геннадий Головкин и Сауль Альварес встречались дважды: в сентябре 2017 года бой завершился ничьей. В 2018 году победа осталась за Альваресом.
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