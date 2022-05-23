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Альварес объявил о третьем бое с Головкиным | BaigeNews.kz 23 мая, 23:52
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Фото: instagram.com/@gggboxing

Альварес объявил о третьем бое с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес объявил, когда состоится его третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие несколько дней мы объявим о сентябрьском бое. Он будет против GGG, потому что у нас уже было это соглашение, но я также снова буду драться с Биволом (позже)", - сказал Альварес на пресс-конференции.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес встречались дважды: в сентябре 2017 года бой завершился ничьей. В 2018 году победа осталась за Альваресом.

#спорт #бокс #Головкин #GGG #Канело Альварес
23 мая, 23:52
2265
Журналист

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