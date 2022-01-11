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Актер Леонид Куравлев попал в больницу | BaigeNews.kz 11 января, 08:06
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Фото: РИА Новости

Актер Леонид Куравлев попал в больницу

После смерти супруги, с которой Куравлев прожил полвека, он практически перестал выходить в свет.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации в Москве часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишут российские СМИ, передает BaigeNews.kz.

Ранее Пятый канал, ссылаясь на источники, сообщил, что актер попал в больницу в Коммунарке. Телеканал уточнил, что тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Однако другие СМИ пишут, что его состояние оценивается как тяжелое и артист в больнице уже несколько дней. Плюс говорится, что у 85-летнего Куравлева были проблемы с дыханием. И что позже тест на COVID-19 оказался положительным.

В августе 2021 года врачи "скорой" оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался.

После смерти супруги, с которой Куравлев прожил полвека, он практически перестал выходить в свет. Сообщается, что скорая помощь забрала артиста.

В последнее время, отмечает "Пятый канал", Леонид Куравлев страдал от гипертонии.

Леонид Куравлев снялся в десятках фильмов, среди которых "Живет такой парень!", "Ищите женщину", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Мы – нижеподписавшиеся", "Семнадцать мгновений весны". Помимо этого, артист исполнил роли в сериалах, в частности, "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить", "Улицы разбитых фонарей" и других. В общей сложности на счетцу артиста 211 ролей.

#артисты #больница #Россия
11 января, 08:06
760
Журналист

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