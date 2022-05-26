Адвокаты Елжана Биртанова заявили отвод прокурорам и судье

В Нур-Султане началось главное судебное разбирательство по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, которого обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
. Вместе с ним судят и его экс-заместителя Олжаса Абишева. Ему инкриминируют аналогичные статьи Уголовного кодекса.
На первом же заседании суда сторона защиты Биртанова заявила несколько отводов. Брат экс-министра, выступающий общественным защитником, попросил суд отстранить от участия в процессе представителя потерпевшей стороны (коим выступает министерство здравоохранения) Аскара Акбаева, который работает директором департамента собственной безопасности Минздрава. Защита Елжана Биртанова хочет пригласить Акбаева в качестве свидетеля. В таком случае он не имеет права выступать в качестве представителя потерпевшей стороны, так как, согласно закону, человек не может иметь в суде два статуса одновременно, заявил брат бывшего министра здравоохранения Ержан Биртанов.
Адвокат Серик Сагалиев заявил отвод прокурорам, сообщив, что они заинтересованы в определённом исходе суда. Остальные правозащитники поддержали все ходатайства. К ним присоединились и второй фигурант уголовного дела Олжас Абишев и его адвокат.
Также адвокаты экс-министра попросили отстранить от рассмотрения дела председательствующего судью.
Отвод судье Ибрагиму Алькенову заявил адвокат Биртанова Нурлан Бейсекеев, он объяснил это тем, что судья нарушил процедуру уголовного судопроизводства.
Государственные обвинители и представитель Минздрава Аскар Акбаев, естественно, попросили суд отклонить все выше заявленные ходатайства.
Судья поддержал их сторону и отклонил все ходатайства.
Между тем во время паузы, пока судья уходил в совещательную комнату, главный фигурант дела Елжан Биртанов успел сообщить журналистам, присутствовавшим в зале суда, о том, что хорошо себя чувствует и готов к суду.
Уголовное дело рассматривается в Сарыаркинском районном суде №2 города Нур-Султана. Сторонам процесса и представителям СМИ разрешили участвовать в суде офлайн.
Помимо обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, экс-министру здравоохранения предъявляют незаконное использование борта санавиации, на котором Биртанов долетел в Нур-Султан из Тараза, где находился в командировке и заболел коронавирусом.
Основная суть обвинения Елжана Биртанова и Олжаса Абишева в том, что они не смогли запустить информационную платформу, на которую потратили 1,5 миллиарда тенге из бюджета. Система должна была объединить все данные о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. Однако платформа до сих пор не заработала.