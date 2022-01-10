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Администратор паблика привлечен к административной ответственности в СКО | BaigeNews.kz 10 января, 09:44
2037
Фото: пресс-служба ДП СКО

Администратор паблика привлечен к административной ответственности в СКО

В Северо-Казахстанской области администратор паблика привлечен к административной ответственности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В Петропавловске решением суда к административной ответственности в виде 30 суток ареста за действия, провоцирующие нарушения правопорядка в условиях режима ЧП по статье 478 Кодекса РК об административных правонарушениях, привлечен администратор местного паблика.

"В социальной сети Instagram он разместил пост, пропагандирующий действия экстремистской организации, призывающей к митингам. Важно понимать всю меру ответственности за действия, которые могут спровоцировать нарушения общественного порядка. В период режима ЧП просим граждан проявить особую сознательность и ответственность. Все принимаемые меры, в том числе и временные ограничения, направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности и спокойствия населения", - отмечает комендант Северо-Казахстанской области, начальник ДП СКО генерал-майор полиции Марат Тулебаев.

Также законодательством предусмотрена ответственность за распространение ложной информации.

"Гражданам, распространяющим фейки, может грозить наказание по статье 274 Уголовного кодекса РК в виде лишения свободы от трех до семи лет. Меры ответственности законодательством РК предусмотрены и за провокационные комментарии, способствующие нарушениям правопорядка, разжиганию социальной и межнациональной розни. За неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период режима ЧП предусмотрено лишение свободы до двух лет", - напомнили в ДП.

В департаменте полиции СКО организована работа телефона call-центра 61-25-42, куда граждане могут обратиться по вопросам ограничительных мер в период режима ЧП. Также полицейские просят сообщать на канал "102" имеющиеся сведения о подозрительных лицах, фактах, а также о нарушениях режима ЧП.

#экстремизм #расследование #режим ЧП в Казахстане
10 января, 09:44
2037
Журналист

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