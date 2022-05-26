89 лихачей-выпускников оштрафовали за опасную езду в Мангистау

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"Выпускники организовали кортеж на автомобилях и разместили в социальных сетях видеоролики различного характера о нарушениях ПДД. Всего в отношении 89 лиц, совершивших правонарушения, составлено 119 административных протоколов. 35 автомобилей закрыты на штрафстоянку. Многие кортежи устроили опасную езду, вылезая из окон авто, тем самым они поставили под угрозу свою жизнь", — сообщили в ДП Мангистауской области.



Всего за это правонарушение составлено 55 административных протоколов по ч.2 ст.593 КоАП РК. Также выявлено 17 водителей, нарушивших правила эксплуатации транспортных средств, в отношении которых они привлечены к ответственности по различным частям статьи 590 административного кодекса.



Кроме того, 16 водителей управляли автомобилем без документов, на них также завели протоколы по статье 612 КоАП РК.



"Несмотря на различные замечания и предупреждения со стороны полиции молодые выпускники сознательно совершали правонарушения и грубо нарушали правила дорожного движения. В связи с этим были приняты все соответствующие меры со стороны правоохранителей, в рамках закона все водители привлечены к ответственности", — добавили в полиции.