40-метровый флагшток установили в поселке близ Алматы

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В поселке Отеген-Батыр в Илийском районе Алматинской области возвели 40-метровый флагшток, передает BaigeNews.kz со ссылкой 24.kz .Такой необычный подарок жителям сделали местные власти.

Открытие объекта посвящено 30-летию независимости страны. В следующем году возле флагштока, на котором установят 10-метровый государственный флаг Казахстана, планируется разбить небольшой парк.

В поселке Отеген-Батыр проживают более 15 тысяч человек. Поэтому довольно символично, что к юбилею независимости большой государственный флаг нашей страны решили оставить здесь. До этого момента руководство Алматинской области проводило патриотическую акцию – флаг путешествовал по региону.

"Кстати, надо сказать, что флагшток расположен рядом с республиканской автодорогой Алматы − Капшагай. Каждый видит. И я думаю, уважение каждого гражданина, каждого проезжающего, видя наш государственный флаг, нашу символику, будет очень значимым", − сказал аким Илийского района Багдат Карасаев.

В следующем году рядом с тем местом, где установлен флагшток, планируется разбить небольшой парк. Здесь появится аллея с освещением и удобными скамейками. Также будет отведено место для парковки автомобилей. Общая площадь комплекса составит около двух гектаров.

"В течение этого месяца мы начали благоустройство территории. На следующий год здесь, также по инициативе акима, планируется посадить деревья, сделать дорожки", − рассказал представитель строительной компании Евгений Константинов.