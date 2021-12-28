354 новых случая коронавируса зафиксировали в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 354 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
в Нур-Султане – 76
в Алматы – 49
в Шымкенте – 7
в Акмолинской области – 46
в Актюбинской области – 1
в Алматинской области – 8
в Атырауской области – 3
в ВКО – 17
в Жамбылской области – 2
в ЗКО – 2
в Карагандинской области – 65
в Костанайской области – 7
в Кызылординской области – 1
в Мангистауской области – 2
в Павлодарской области – 37
в СКО – 30
в Туркестанской области – 1
Всего в стране подтвердили 986 553 случаев коронавируса.
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