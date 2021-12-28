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354 новых случая коронавируса зафиксировали в Казахстане | BaigeNews.kz 28 декабря, 08:14
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Фото: freepik.com

354 новых случая коронавируса зафиксировали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 354 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • в Нур-Султане – 76

  • в Алматы – 49

  • в Шымкенте – 7

  • в Акмолинской области – 46

  • в Актюбинской области – 1

  • в Алматинской области – 8

  • в Атырауской области – 3

  • в ВКО – 17

  • в Жамбылской области – 2

  • в ЗКО – 2

  • в Карагандинской области – 65

  • в Костанайской области – 7

  • в Кызылординской области – 1

  • в Мангистауской области – 2

  • в Павлодарской области – 37

  • в СКО – 30

  • в Туркестанской области – 1

Всего в стране подтвердили 986 553 случаев коронавируса.


#пандемия коронавируса #МВК #статистика #коронавирус
28 декабря, 08:14
2089
Журналист

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