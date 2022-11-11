Невозможно представить развитие агропромышленности без вклада сельчанок - депутат

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Астане состоялся V Республиканский форум "Женское предпринимательство на селе - путь к экономической стабильности и устойчивому развитию", передаёт BaigeNews.kz.

Целью мероприятия - решение вопросов развития села и повышение продуктивной занятости сельских жителей, развитие сельхозкооперативов.

Невозможно представить развитие агропромышленного комплекса, являющегося одним из ключевых секторов казахстанской экономики, без созидательного вклада сельчанок, считает заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, депутат сената Ляззат Сулеймен.

"Развитие сельских территорий напрямую влияет на качество жизни граждан. В этом контексте очень важна роль женщин в решении социальных вопросов, развитии различных секторов экономики. И национальная комиссия видит свою задачу в расширении экономических возможностей и потенциала сельских женщин. Благодаря вашему труду качественные натуральные продукты и сырьё позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на рынке", - сказала она, выступая перед участниками форума.

Все достижения в сфере сельского хозяйства – это также результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций трудовых династий и современного научно-технологического подхода, отметила Ляззат Сулеймен.

О роли женщин в развитии малого и среднего предпринимательства в Казахстане также высказался первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков.

"Вовлечение женщин в активную предпринимательскую деятельность - это для государства очень важный путь расширения прав и возможностей женщин. Развитие женского предпринимательства подтверждается увеличением доли женщин в МСП. В 2010 году количество женщин предпринимателей в стране составляло всего 73 тысячи человек, это около 20 процентов от общего числа предпринимателей. Сегодня это количество составляет почти 590 тысяч человек, более чем в восемь раз увеличилось. Доля женщин среди всех предпринимателей превысила 43 процента", - подчеркнул он.

Форум также способствует усилению социальной, общественной и предпринимательской активности, мотивированности женщин, их вовлечению в "зелёную" экономику через овладение "зелёными" технологиями и практиками.

В рамках форума сельским женщинам, внёсшим вклад и достигшим успехов в разных сферах общественной жизни села, вручили благодарственные письма от имени национальной комиссии. Кроме того, 20 победителей конкурса одного из социальных проектов стали обладателями грантов имени Салтанат Рахимбековой.

Представитель международного благотворительного фонда Александра Аккирман рассказала о проекте поддержки женского сельского предпринимательства в Казахстане, который они финансируют.

"За 10 лет проекта мы прошли огромный путь. Поле наших сельских предпринимательниц существенно выросло. Мы начинали с двух регионов. Было всего две победительницы конкурса на гранты. Сегодня мы объявим имена 20 новых победительниц, и вместе с ними, количество женщин, получивших мини-гранты от нашей программы, выросло до 117. Женщины получают ежегодно гранты в размере от двух до четырех тысяч долларов на создание или расширение собственного бизнеса", - сказала она.

Также состоялась презентация книги "100 историй успеха/Асқар шыңдарға ту тіккен ауыл әйелдері". Это четвертая книга, написанная самими сельскими женщинами, которые поделились историями успеха в самых разных сферах жизни: бизнесе, государственной службе, в гражданском секторе.

В работе форума приняли участие депутаты парламента, руководство министерств сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения, национальной экономики, представители международных организаций, делегаты – сельские женщины со всех областей Казахстана.

Фото Даниры Искаковой