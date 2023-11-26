Неустойчивый характер погоды обещают казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 27 ноября на западе, северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, на северо-западе, севере страны — гололёд.

27 ноября ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на востоке, севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Утром и днём на юго-востоке Костанайской области ожидается гололёд. На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Астане ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15 метров в секунду. На дорогах гололедица.

На западе, севере области Улытау ожидается ветер восточный порывы 18 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области; на севере, юге, в центре области Абай ожидается туман; ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный в центре области порывы 15-20 метров в секунду.