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polisia.kz Сегодня, 22:43
92
Сегодня, 22:43
92
Фото: polisia.kz

Нецензурное слово вместо госномера: водителя оштрафовали в Туркестане

В Тукестане привлекли к ответственности водителя автомобиля с нецензурным словом вместо госномера, передаёт BaigeNews.kz.

"На улице Ерубаева возле городского парка полицейские заметили автомобиль марки Hyundai, водитель которой разместил 
"нецензурное слово" вместо государственного номерного знака. Стражи порядка установили личность автовладельца. В отношении жителя Туркестана полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 590 КоАП РК - "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщили в полиции.

Машину забрали на штрафстоянку. Штраф за нарушение составляет 5 МРП.

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#полиция #Туркестан
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:43
92
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