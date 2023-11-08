Нет полной уверенности, что в школах не работают педофилы, насильники - эксперты

Пока в Министерстве просвещения Казахстана разрабатывают требования к охранным агентствам, которые должны работать в школах, в учебных заведениях страны взрослые продолжают домогаться несовершеннолетних. Последний инцидент произошел в ОШ№160 в Алматы. Несмотря на то, что пьяный сторож, обнимавший и целовавший 11-летнюю девочку арестован, факт остается фактом – школа пока что является небезопасным местом для пребывания детей. Почему? Как родителям обезопасить сыновей, дочерей от домогательств и педофилов – в материале BaigeNews.kz.

За последние полгода практически каждый месяц в Казахстане фиксировались факты домогательств и насилия над детьми в стенах казахстанских школ. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с новостными лентами, вбив в поисковик ключевые слова "домогательство", "насилие", "школа". О том, что в вопросах обеспечения полной безопасности детей в учебных заведениях давно пора бить в колокола, еще в прошлом году писала уполномоченная по правам ребенка Алматы, ученый-юрист, доктор права PHD Халида Ажигулова.

"Дети становятся жертвами извращенцев и насильников не только в общественных местах, на улице, но даже в школах. Еще в прошлом году я писала большой пост в Сети о том, как выявить педофилов среди педагогов. К сожалению, рекомендации двенадцатимесячной давности актуальны и по сей день. А все потому, что никто не выставляет жестких требований к найму персонала, их обучению, введению внутренних политик учебных заведений. О чем это говорит? Нет стопроцентной уверенности, что в школе вашего ребенка не работает педофил-насильник", – говорит Халида Ажигулова.

В зарубежных практиках, где тема насилия над детьми является одной из важных, термин grooming (груминг) давно вошел в повседневную жизнь. Причина тому – максимально серьезное отношение к проблеме. Отсюда и кардинальный подход к профилактике такого негативного явления. В Казахстане же иностранное слово вызывает интерес не больше, чем другие малознакомые фразы. А ведь груминг – это не просто слово, а красный флажок, сигнал для окружающих: там, где оно "процветает", пора срочно проводить полную зачистку, точнее доскональную проверку.

"Когда педофил намеренно входит в доверие к ребенку, – это и есть груминг. Для налаживания контакта: преступник, как правило, старается не упускать жертву из виду, отправляя ей различного рода сообщения, поздравления, комплименты. Усыпив бдительность школьника, насильник совершает противоправные действия, а после, прикрываясь "дружбой" и "доверительными отношениями" просит пострадавшую умалчивать о случившемся", – отмечает ученый-юрист, доктор права PhD.

Случай в алматинской школе, где пьяный сторож приставал к школьнице, это тоже своего рода груминг, поскольку ребенок ежедневно видела сторожа и, скорее всего, не ожидала, что когда-то пожилой человек перейдет границу дозволенного. Конечно, нельзя говорить, что все охранники – потенциальные извращенцы и развратители малолетних. Нет. Но вот в том, что подбор персонала, начиная от секьюрити, сотрудника столовой и до педагога, сомнений нет.

"Раньше администрация учебного заведения самостоятельно нанимала всех сотрудников, работающих в школе. Сейчас немного другая ситуация. Услуги по охране, обеспечению питанием переданы на аутсорсинг, – говорит депутат мажилиса Ирина Смирнова. – В Казахстане насчитывается более 7 тысяч школ и порядка 8 тысяч детских садов. Организовать проверку по всем этим учебным заведениям невозможно. Каждое охранное агентство, которое, к примеру, предоставляет своих сотрудников для обеспечения безопасности в стенах образовательных учреждений, должна нести полною ответственность за работников".

Еще задолго до приема на работу, как добавляет депутат, работодатель должен запрашивать всю информацию о кандидате, включая справки об отсутствии судимости, а также о психическом здоровье и наркологического диспансера. Понятно, что наличие даже всех перечисленных документов не гарантирует соблюдения законодательных, моральных и иных принципов. К тому же, учитывая уровень заработных плат тех, кто должен обеспечивать безопасность в школах, становится ясно, почему сторожами идут работать люди предпенсионного или уже пенсионного возрастов. Но сейчас вопрос не в этом. Как защитить детей от тех, кто покушается на их половую неприкосновенность – вот что волнует пап и мам. Между ребенком и родителем должно быть максимальное доверие, подчеркивает Халида Ажигулова. Будучи социологом, специалистом в области права, уполномоченным она разработала ряд рекомендаций относительно того, каким критериям должна соответствовать школа, чтобы ребенок в ней чувствовал себя в безопасности. По мнению эксперта, в каждом учебном заведении должен быть установленный документ, с прописанными канонами и принципы по недопущению буллинга, домогательств, сексуализированного насилия, дискриминации.

"Строгий отбор тех, кто работает с детьми: будь то педагог или охранник учебного заведения – важная составляющая. Кандидата нужно тщательно проверять, в том числе через Карту лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, – рекомендует Халида Ажигулова. – В школах должны проводиться регулярные тренинги о строгом запрете совершать любого рода насилия: сексуализированного, физического, психологического. Наряду с этим в учебных заведениях необходимо размещать информацию о том, куда, к кому, по каким номерам телефонов можно обратиться учащимся в случае, если подвергнутся домогательствам, насилию. Ну и, конечно, в любой школе должны быть разработаны внутренние правила, план по поводу того, как реагировать в случае ЧП".

Психологи, которые работают с несовершеннолетними жертвами сексуализированного насилия, отмечают, что разговоры взрослых с детьми "по душам" позволяют уберечь ребенка от беды. Разговаривайте с сыном, дочерью как можно чаще, а в ходе обсуждений не забудьте затронуть, например, тему домогательств, объяснив его/ее права и границы личного пространства. Понятно, что там, где нет доверительных отношений, дети навряд ли будут открыты диалогу, поэтому важно создавать открытую атмосферу, чтобы они могли рассказывать о любых неудобных ситуациях, происходящих в школе, на улице, на тренировках. Каждый родитель, обеспокоенный безопасностью своего ребенка, должен установить контакт с учителями и администрацией школы, чтобы быть в курсе происходящего и поддерживать коммуникацию, а в случае проблем обращаться за консультациями и помощью. Внимательно следите за поведением и состоянием ребенка. Обратите внимание на изменения в его настроении, поведении или академических результатах. Если замечаете что-то странное или тревожное, обсудите это с ребенком и/или школьными службами поддержки. Обсудите с ребенком, что делать в случае, если он сталкивается с домогательствами. Рассмотрите опции, такие как обращение к учителю, администрации школы или другим взрослым, которым он доверяет.

Важно помнить, что защита ребенка важная задача. Если вы обнаруживаете случаи домогательств в школе, не стесняйтесь обращаться за помощью к компетентным органам и службам.