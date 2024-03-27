Нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей - Минпросвещения

В парламенте начали рассматривать законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей. Сразу после этого в соцсетях появилась информация о нормах, якобы позволяющих госорганам отбирать детей из семей. В Минпросвещения заявили, что это не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"В рассматриваемых законопроектах и других НПА, находящихся в парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей. Политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи. Государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи. Уважаемые родители, убедительно просим не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации", - сказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан.