"Ни одной лампочки". 40 лет ждут освещения жители улицы в Семее

В соцсетях жительница Семея попросила акимат провести освещение улицы 3-я Лодочная. По её словам, живущие здесь люди ждут этого десятки лет, передаёт BaigeNews.kz.

Обращение подписчицы опубликовал Instagram-паблик zello_semey2.

"Мне сейчас 36 лет. Я всю свою жизнь живу на улице 3 Лодочная. По этой же улице я ходила в школу в такой же темноте, как и большинство моих соседей. Почти 40 лет у нас на улицах 3 Лодочная, начиная с дома 160А, нет ни одной лампочки. Поверьте, этого было бы достаточно, чтобы было хоть малейшее освещение. Акимат на наши обращения не реагирует, было уже 6-7 публикаций с отметкой страниц акимата", — отмечается в сообщении.

В обращении уточняется точное месторасположение участка, где нет освещения: Улица 3 Лодочная, спуск вниз напротив дома Гагарина, д. 218.

На публикацию отреагировал акимат Семея. Здесь сообщили, что в 2023 году в рамках модернизации уличного освещения отдел ЖКХ заключил договор с ТОО "Верена". По его условиям подрядная организация проводит работы по обеспечению уличного освещения в социальных объектах: школы, детские сады, в первую очередь.

"Вопрос подключения данной улицы будет рассмотрен", — ответили в акимате.