Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау

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Местная жительница купила путевку в Дубай у неизвестного лица. 51-летняя жительница должна была выехать заграницу в начале марта. Однако подозреваемая не выполнила своего обещания, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МВД, по этому поводу потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Материальный ущерб составляет 658 тысяч тенге.