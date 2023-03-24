  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

рixabay Вчера, 23:22
118
Вчера, 23:22
118
Фото: рixabay

Несуществующую путевку в Дубай купила жительница Актау

Местная жительница купила путевку в Дубай у неизвестного лица. 51-летняя жительница должна была выехать заграницу в начале марта. Однако подозреваемая не выполнила своего обещания, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МВД, по этому поводу потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Материальный ущерб составляет 658 тысяч тенге.

"Сотрудниками криминальной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 33-летняя подозреваемая. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города Актау по статье "Мошенничество", - говорится в сообщении .

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:22
118
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх