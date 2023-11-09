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Несуществующие квартиры сдавала аферистка в Астане

Сегодня, 09:47
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baigenews.kz Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: baigenews.kz

35-летняя женщина обманывала желающих снять квартиру в столице казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали 35-летнюю женщину. Её подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, аферистка размещала фейковые объявления о сдаче в аренду жилья на популярном сайте недвижимости. Её публикации привлекали  низкими ценами за аренду и красочными фотографиями. Желающие снять недвижимость связывались с мошенницей, перечисляли по 12 тысяч тенге через мобильный банкинг Kaspi.kz якобы за бронь, а потом она пропадала.

К полицейским обратились двое пострадавших, но стражи порядка предполагают, что жертв может быть больше.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”.

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