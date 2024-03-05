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Несуществующие квартиры массово сдавал в аренду алматинец

Сегодня, 17:27
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polisia.kz Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
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Фото: polisia.kz

Заработать на аренде несуществующих квартир решил 24-летний алматинец. В полицию уже поступили 25 заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Объявления предприимчивый гражданин размещал на популярном сайте. Желающих снять квадратные метры было достаточно.

"На данный момент в полицию поступило 25 заявлений от потерпевших. Чтобы забронировать понравившуюся квартиру, люди вносили задаток, переводили деньги на банковскую карту. Сразу после получения денег мужчина переставал выходить на связь", - сообщили в полиции.

Молодой человек взят под стражу.

Все преступные эпизоды объединены в одно производство. По факту мошенничества отделом полиции при УП Ауэзовского района расследуется уголовное дело.

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