Несуществующие квартиры массово сдавал в аренду алматинец

Заработать на аренде несуществующих квартир решил 24-летний алматинец. В полицию уже поступили 25 заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Объявления предприимчивый гражданин размещал на популярном сайте. Желающих снять квадратные метры было достаточно.

"На данный момент в полицию поступило 25 заявлений от потерпевших. Чтобы забронировать понравившуюся квартиру, люди вносили задаток, переводили деньги на банковскую карту. Сразу после получения денег мужчина переставал выходить на связь", - сообщили в полиции.

Молодой человек взят под стражу.

Все преступные эпизоды объединены в одно производство. По факту мошенничества отделом полиции при УП Ауэзовского района расследуется уголовное дело.