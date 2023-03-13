Неспортивные преграды: как в Казахстане развивают детский спорт

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В трудностях программы ArtSport и развитии детского спорта в Казахстане разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Не секрет, что чем больше детей в стране занимается спортом, тем выше шанс на появление в будущем новых звёзд Олимпийских игр. А это уже ведёт к увеличению числа занимающихся спортом среди населения, пусть даже для себя, и положительно влияет на здоровье нации.

Спорт в Казахстане, с учётом всех наших победных традиций и обилия известных спортсменов, вполне мог бы стать более массовым явлением и даже национальной идеологией, да вот есть "небольшая" проблема: до определённого момента не все родители могли себе позволить отдать ребенка в спортивную секцию — их либо вовсе не было, либо оплата за полезный детский досуг оказывалась неподъёмной.

Большая надежда у родителей появилась, когда в 2021 году была запущена государственная программа Artsport. Среди заявленных преимуществ программы — не только широкий охват детей бесплатными спортивными секциями, но и возможность для родителей видеть, кого и на какие секции записывают. Согласно статистике информационной системы Artsport.kz, количество секций и кружков – почти 10 тысяч, с детьми в них занимается более 28 тысяч тренеров и педагогов.

Правда, в первый год реализации программы не обошлось без злоупотреблений.

По данным Агентства РК по противодействию коррупции, с момента реализации программы зарегистрировано девять коррупционных преступлений, из них по фактам мошенничества – четыре, хищений – три, взяточничества – два, осуждено три человека.

Чтобы оценить размер причинённого государству ущерба, достаточно привести статистику самого населённого города Казахстана — Алматы. Здесь из выделенных в 2022 году 20 миллиардов тенге украдено 2,5 миллиарда.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин считает, что эти правонарушения удалось зафиксировать благодаря тому, что платформа "Артспорт" - автоматизированная система, где негативное влияние человеческого фактора исключить, увы, нельзя, но можно максимально его нивелировать через прозрачность внутренних процедур и постоянный внешний контроль.

"Именно эти свойства платформы, кстати, и позволили раскрыть злоупотребления. Такая информационная система не позволяет чиновникам акиматов влиять на выбор родителями секции или кружка для своего ребенка, а значит, и влиять на то, куда пойдут за ребёнком деньги, не позволяет манипулировать предпринимателями, поскольку те, если они соответствуют требованиям нормативно-правовых актов, имеют полное право стать поставщиками услуг в данной реформе. Именно это и вызвало колоссальное сопротивление новой реформе со стороны функционеров "старого Казахстана", так как сотни миллиардов тенге в год ими осваивались абсолютно непрозрачно, неподконтрольно, с высочайшими элементами коррупции", - сказала Аружан Саин.

В акимате Алматы предложили дополнительный способ по контролю за расходованием средств, выделяемых на оплату из госбюджета кружков и секций для детей. Глава мегаполиса Ерболат Досаев в ходе встречи с жителям Алатауского района сообщил, что по примеру детских садов проверять, реально ли ребёнок ходит на секцию по программе ArtSport, или нет, будут через QR-код.

Тем не менее, опасения по поводу реализации программы не исчезли. В то время, как контроль над расходованием средств обещают наладить, объёмы финансирования нынче гораздо скромнее. В 2023 году, например, Алматы получил 16,2 миллиарда тенге, что на 3,8 миллиардов меньше, чем в 2022-м. В свою очередь, министр культуры и спорта Асхат Оралов в начале года отмечал, что в целом по республике на ArtSport выделено 86,7 млрд тенге, и это на 37 миллиардов тенге меньше, чем в 2022-м (тогда было 123,7 миллиардов). При этом, ведомство поставило перед собой высокую планку — охватить бесплатными кружками и секциями в 2023 году на 160 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Аружан Саин полагает, что заявленные на 2023 год объёмы более чем скромные при нынешних возможностях государства.

"Акиматы по-прежнему планируют выделение денег, исходя не из потребностей детей, а столько, сколько они считают достаточным. Из-за этого даже те дети, которые стоят в очереди на получение ваучеров на занятия в секциях и кружках, так и не получают этой возможности. Особо "отличаются" в сопротивлении реформе акиматы Алматы, Туркестанской области и ряда других. Но и тогда, и сейчас я с уверенностью говорю: деньги на то, чтобы каждый ребёнок мог заниматься любимыми видами спорта и творчества, у государства есть. Нужно только грамотно планировать их выделение и чётко контролировать целевое расходование", - сказала Аружан Саин.

Со своей стороны детский омбудсмен ещё в 2021 году просила на уровне Правительства РК утвердить следующий план по охвату детей спортивными секциями и творческими кружками: в 2022 году обеспечить охват двух миллионов детей, в 2023 году – трех миллионов, в 2024 году – четырех миллионов, в 2025 году – 4,5 миллионов детей в возрасте от пяти до 17 лет.

"К сожалению, из-за чиновничьего саботажа, а теперь и открытой войны против реформы ArtSport, количество занимающихся в 2022 году не только не выросло, но даже снизилось. Если на пике реформой было охвачено около 550 тысяч детей, то сегодня их не более 450 тысяч. У нас есть подробная информация о том, как не дают миллионам детей заниматься любимыми видами спорта и творчества, а государству – получать на выходе качественный человеческий капитал: физически и культурно образованных взрослых, настоящих патриотов своей Родины. Понятно, что чиновникам очень хочется такую централизованную платформу заменить кучей местечковых, без контроля из центра, где они могли бы диктовать свои условия. Этого нельзя допустить", - считает А. Саин.

Не "Артспортом" единым

В суверенном Казахстане массовый детский спорт чаще всего не является бесплатным. За частные секции нужно платить, а бесплатно заниматься спортом можно в системе детско-юношеских спортивных школ, которые по сути являются первой ступенью профессионального спорта.

Несомненно, данная система приносит свои плоды для развития спорта. Управляющий Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар" в Алматы Николай Гребнев рассказал, что наличие такого спортивного объекта и детско-юношеской спортивной школы при нём позволяет не только поддерживать развитие прыжков на лыжах с трамплина в городе и стране как вид спорта, но и взращивать будущих чемпионов.

"Любые инвестиции в спорт, будь то государственных или частных денег — это расчёт на длинную дистанцию. И мы видим, что при соответствующих условиях, грамотной работе тренеров наша молодёжь способна показывать высокие результаты на международном уровне. К примеру, в этом году наш "летающий лыжник" Данил Васильев на зимней Универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде принёс в копилку команды Казахстана золото, ранее на его счету была бронза на молодёжном Чемпионате мира. А мы, в свою очередь, прикладываем все усилия для поддержания объекта в соответствующем состоянии, готовы участвовать в организации международных соревнований. Дирекция спортивных сооружений Алматы идёт навстречу и с пониманием относится к тем моментам, о которых просят тренеры", - сказал Николай Гребнев.

К слову, сегодня в Казахстане предпринимается ряд мер, чтобы улучшить положение учителей физкультуры и тренеров. Недавно министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщал, что в ближайших планах ведомства - снижение нагрузки с 24 до 18 часов в неделю для тренеров казахстанских спортшкол, а также введение для тренеров-преподавателей школ-интернатов надбавок за квалификационную категорию.

И всё же, не все родители хотели бы, чтобы их дети профессионально занимались спортом. В таком случае выбор останавливают либо на единичных волонтёрских проектах, позволяющих детям заниматься спортом бесплатно или с большими скидками, либо на системе дополнительного образования по линии Министерства просвещения.

И действительно, в Домах школьников и на станциях юных натуралистов работают спортивные секции и творческие кружки. Правда, данные об их популярности и доступности разнятся.

По данным теперь уже экс-министра культуры и спорта РК Даурен Абаева, там занимаются в том числе спортом 2,5 миллиона школьников. Правда, у родителей школьников, как и у Уполномоченного по правам ребенка в РК, есть сомнения в правдивости этих данных.

"К сожалению, чиновники, охотно предъявляющие претензии к тренерам и педагогам по реформе ArtSport, избегают задавать такие же вопросы по освоению денег на дополнительное образование. Избегают потому, что там нет никакого учёта, в НОБД родители не видят, куда приписан их ребёнок, не подписывают табели и так далее. На наш взгляд, необходимо внедрение системы, которая обеспечивала бы прозрачность действий всех участников: операторов госзаказа (управления культуры и спорта акиматов), поставщиков услуг и родителей повсеместно", - полагает А. Саин.

Впрочем, с действующими секциями, работающими по системе дополнительного образования, есть свои вопросы. Например, не все они бесплатные. Среди них немало тех, которые стоят денег, правда, их стоимость регулируется государством. К тому же, такие секции есть в крупных городах, а вот в райцентрах и на селе государству ещё предстоит создать условия для развития детского массового спорта. Министр Асхат Оралов уже озвучил, что государство активизирует работу по строительству в ряде сёл таких спортивных сооружений, которые можно возвести быстро по модульному типу, увеличить число сельских спортивных площадок, беговых и велосипедных дорожек. Инвентаризацию спортсооружений в стране уже начали.

А пока детям Казахстана для занятия спортом остаётся рассчитывать на те возможности, которые есть, и с нетерпением ждать реализации тех инициатив, которые уже заявлены государством.