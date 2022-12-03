Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске

Фото: pixabay

Полицейские во время рейдов по саунам и съёмным квартирам Уральска задержали двух женщин. Их подозревают в сводничестве и организации секс-притона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

В ведомстве рассказали, что задержанные занимались сводничеством и вовлечением девушек в занятие проституцией. Среди "ночных бабочек" оказалась и несовершеннолетняя девушка.