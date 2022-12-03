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  • Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске
pixabay Сегодня, 13:39
189
Сегодня, 13:39
189
Фото: pixabay

Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске

Полицейские во время рейдов по саунам и съёмным квартирам Уральска задержали двух женщин. Их подозревают в сводничестве и организации секс-притона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

В ведомстве рассказали, что задержанные занимались сводничеством и вовлечением девушек в занятие проституцией. Среди "ночных бабочек" оказалась и несовершеннолетняя девушка.

"Начато досудебное расследование по статьям 309 УК РК ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией") и 134 УК РК ("Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией").  Если вы стали очевидцами или свидетелями таких правонарушений, необходимо не оставаться в стороне и отреагировать на ситуацию, позвонив на номер 102 или телефон доверия 116-16, либо обратиться в ближайший отдел полиции", — обратились к жителям полицейские.

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#проституция #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:39
189
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