Неслышащие танцоры из СКО победили в международном конкурсе в Дубае

Фото: Instagram / dance_theater_sensitive_deaf

Неслышащие танцоры из Казахстана стали победителями международного фестиваля-конкурса хореографического искусства DANCE-FEST DUBAI, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Первые места артисты коллектива "Sensitive" из СКО заняли в номинациях "Дуэт" и "Соло". Всего же танцоры на конкурсе завоевали четыре призовых места.

"Мы представили две программы — европейская, "Венский вальс", танго, латиноамериканская программа "Самбо". И у нас ещё солист Кангожин Даниал с номером "Спойлер". Учитывая, что средний состав впервые выехал за пределы Казахстана, принимая участие в международном проекте. Очень приятно удивлена, что сегодня около пяти стран принимают участие в проекте", — говорит руководитель театра неслышащих танцоров "Sensitiv" Ольга Ростовщикова.

О том, как "Sensitive" совсем не "тихо" заявили о себе и продолжают удерживать планку, ломать стереотипы и доказывать свою конкурентоспособность, читайте в материале BaigeNews.kz.