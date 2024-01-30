Серию землетрясений зафиксировали в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 30 января 2024г. в 04 час 27 мин 36 сек Алматинского времени (29 января 2024г. в 22 час 27 мин 36 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает BaigeNews.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 293 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 13.3.

Магнитуда MPV 5.8.

Координаты эпицентра 40.89° с.ш. 78.63° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 30 января 2024г. в 04 час 37 мин