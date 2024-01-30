Серию землетрясений зафиксировали в Алматы
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Сегодня, 07:47Сегодня, 07:47
187Фото: Из открытых источников
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 30 января 2024г. в 04 час 27 мин 36 сек Алматинского времени (29 января 2024г. в 22 час 27 мин 36 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает BaigeNews.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 293 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 13.3.
Магнитуда MPV 5.8.
Координаты эпицентра 40.89° с.ш. 78.63° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла
Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 30 января 2024г. в 04 час 37 мин
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