Несколько участков трасс закрыли в Казахстане

Движение автотранспорта ограничили на 10 участках автодорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО НК "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области для грузовых и общественных видов автотранспорта закрыт один участок на автодороге "Екатеринбург-Алматы" с 1292 до 1353 километра - от ПВП Жибек жолы-до Карагандинской области.

В области Жетысу для всех видов автотранспорта закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" от 84 до 184 километра – от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области закрыты пять участков для всех видов автотранспорта:

"Екатеринбург-Алматы" от 1505 до 1854 километра – от села Новостройка до Балхаша;

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" от 231 до 324 километра - от Павлодарской области до посёлка Ботакара;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" от 17 до 217 километра – от Караганды до Каркаралы;

"Кызылорда-Павлодар" от 970 до 1135 километра – от Караганды до - Павлодарской области;

"Кызылорда-Павлодар" от 788 до 906 километра – от области Улытау до посёлка Топар.

Кроме того, на участке трассы "Екатеринбург-Алматы" от 1353 до1426 километра действует ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта – от Акмолинской области до ПВП Темиртау.

В Павлодарской области для всех видов автотранспорта закрыты два участка: