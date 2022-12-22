open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

deita.ru Сегодня, 15:40
393
Сегодня, 15:40
393
Фото: deita.ru

Несколько школ "заминировали" в Караганде

Сразу несколько школ в Караганде сегодня "заминировал" анонимный лжетеррорист, передаёт BaigeNews.kz. Сообщение о "минировании" начали приходить на электронные почты школ с 11:00. Как проинформивали в пресс-службе ДП Карагандинской области, все экстренные службы были немедленно направлены на места происшествия. Однако в ходе осмотра полицейские взрывных устройств не обнаружили.

"По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма". Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений", - сообщили в ДП.

В полиции напомнили, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП (на сегодняшний день - 14,5 миллиона тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Караганда #лжетерроризм #школы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:40
393
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх