Несколько школ "заминировали" в Караганде

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Сразу несколько школ в Караганде сегодня "заминировал" анонимный лжетеррорист, передаёт BaigeNews.kz. Сообщение о "минировании" начали приходить на электронные почты школ с 11:00. Как проинформивали в пресс-службе ДП Карагандинской области, все экстренные службы были немедленно направлены на места происшествия. Однако в ходе осмотра полицейские взрывных устройств не обнаружили.

"По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма". Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению автора сообщений", - сообщили в ДП.

В полиции напомнили, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП (на сегодняшний день - 14,5 миллиона тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.