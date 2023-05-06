Несколько квартир охватило пламенем в новостройке Атырау

Фото: atpress.kz

Пожар произошел в десятиэтажном жилищном кооперативе "Lagoon residence", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сообщили, что пожар произошел в жилищном кооперативе "Lagoon residence" на улице Махамбета.

Загорелись несколько квартир на 9-10 этажах здания и примерно на 700 квадратных метров кровли. В настоящее время идет проливка водой кровли и квартир.

По информации созданного на месте пожара оперативного штаба, в тушении пожара принимают участие 8 единиц спецтехники ДЧС и 40 человек личного состава. На месте ЧП дежурят несколько карет скорой помощи, официальной информации о пострадавших нет.