Несколько кооперативов незаконно обирали дачников в области Абай

Прокуратура области Абай защитила права более 8,5 тысячи жителей дачных массивов Мурат и Бобровка, передаёт BaigeNews.kz.

По многочисленным жалобам жителей прокуратурой совместно с акиматом области и уполномоченными органами проверена деятельность дачных кооперативов ОО "Семей.Мурат.Доверие" и ПКСЛ "Бобровка".

"Установлено, что кооперативы осуществляли монополистическую деятельность без соответствующей регистрации и разрешения, выставляли завышенные тарифы на электроэнергию, взимали необоснованную оплату за аренду электросетей и другое", - сообщили в надзорном органе.

Так, кооперативы, не являясь производителями электроэнергии, приобретая её у энергопрозводящей компании по 14,202 тенге за кВт, реализовывали по завышенному тарифу (18 тенге за кВт, то есть на четыре тенге дороже) жителям дачных массивов, большинство из которых социально-уязвимые слои населения.

По итогам проверки акт надзора внесён в департамент по регулированию естественных монополий области Абай, кооперативы оштрафованы по части 3 статьи 164 КоАП РК на общую сумму 25 миллионов тенге.

Кроме того, кооперативы по вступившим в законную силу решениям Специализированного межрайонного экономического суда области Абай ликвидированы, их незаконная деятельность прекращена.