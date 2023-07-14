Несколько информационных систем будут недоступны в Казахстане 16 июля

16 июля в Казахстане отключатся некоторые информационные системы. Подробности сообщили в Комитете государственных доходов министерства финансов РК, передаёт BaigeNews.kz.

"16 июля c 10:00 до 18:00 по времени Астаны в комитете будут проводиться профилактические работы на оборудовании электропередачи. В связи с этим не будут доступны ИС комитета: e-Salyq Business, e-Salyq Azamat, Web-Портал, "Кабинет налогоплательщика" "Е-окно", "ИСНА" "АСТАНА-1", "ЦУЛС", "ИШ-2" и интеграции с другими государственными органами РК через "ШЭП" и "ВШЭП", - сообщили в ведомстве.