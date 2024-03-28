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Несколько автобусов временно изменили схемы движения в Астане

Сегодня, 10:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: baigenews.kz

В связи с проведением ремонтных работ на дорогах, два столичных пассажирских автобуса изменили схемы движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.

"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов №№ 26, 27. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой можете ознакомиться на картинке. 

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