Несколько автобусов временно изменили схемы движения в Астане
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
116Фото: baigenews.kz
В связи с проведением ремонтных работ на дорогах, два столичных пассажирских автобуса изменили схемы движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата.
"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов №№ 26, 27. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой можете ознакомиться на картинке.
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