Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

Несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 302, 303, 308, 309, 320, 323", - говорится в сообщении.