  • 30 Мая, 09:31
  • BAIGENEWS

Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

Сегодня, 09:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
59

Несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 3, 4, 4А, 19, 21, 29, 29А, 40", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх