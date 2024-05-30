Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
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Несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 3, 4, 4А, 19, 21, 29, 29А, 40", - говорится в сообщении.