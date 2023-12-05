Неработающие валидаторы в автобусах: в CTS ответили на жалобы астанчан

Как заметили жители Астаны, городские автобусы оснастили новыми валидаторами. Однако в социальных сетях появились жалобы пассажиров, на новые устройства: где-то не проходит оплата, либо не отображаются пополнение транспортной карты. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался что происходит с новыми платёжными системами в автобусах столицы.

По информации "CTS", которая занимается обслуживанием общественного транспорта Астаны, старые валидаторы морально устарели и требовали модернизации.

"Есть несколько причин для обновления валидаторов. Нужно было модернизировать электронную систему оплаты проезда и диспетчеризации общественного транспорта столицы. Также необходимо было обеспечить переход из оффлайн-режима в онлайн. Другими словами, отныне информация о совершённых платежах будет попадать в нашу систему в режиме реального времени, и мы сразу будем видеть эти платежи. Ранее при старых валидаторах мы могли собирать эту информацию только ночью, когда водители автобусов закрывали смену. Также это позволило нам расширить каналы оплат – теперь заплатить за проезд можно не только транспортными картами и QR-кодами, но и банковскими картами, способами NFC, Bluetooth", — сказали в компании.

Также в компании сообщили, что с помощью NFC-технологии, которая дает возможность считывать QR-коды со смартфона или смарт-часов, или Bluetooth можно будет производить оплату бесконтактно. Еще один быстрый способ оплатить проезд – приложить карту любого банка второго уровня к валидатору. При этом факт оплаты можно будет доказать, приложив банковскую карту к портативному валидатору контролёра или показав сообщение о списании средств от банка.

В компании отметили, что валидаторы по безопасности ничем не отличаются от обычных POS-терминалов. Также оплата возможна в мобильном приложении "Avtobys" – надо только вбить номер транспорта, списание средств с баланса производится с лицевого счета в приложении.

На жалобы пассажиров о невозможности активировать проездные карты, ответили, что эта функция станет доступной на новых валидаторах в первой половине декабря.

"Новые валидаторы будут показывать информацию об остатке баланса или использованном контракте Transcard не только в момент покупки, но и при повторном прикладывании карты к валидатору. Пассажирам не потребуется менять уже имеющиеся транспортные карты, они работают и во взаимодействии с новыми валидаторами. До полного перехода на новую систему "Avtobys" у некоторых пассажиров могут возникнуть сложности, которые наша компания решает с каждым индивидуально. После успешного завершения перехода, когда все системы полностью заработают, подобные ситуации не возникнут", — добавили в компании.

К слову, по информации CTS, новыми валидаторами оснащены порядка 650 автобусов в Астане.

Кроме того, в компании заверили также, что на обновление оборудования использовались небюджетные средства.