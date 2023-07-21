Непотребства в автобусе: полиция Караганды устанавливает личность извращенца

В социальных сетях появилось видео, на котором, в одном из автобусов Караганды мужчина занимается мастурбацией у всех на виду. Это запечатлела одна из пассажиров автобуса, как сообщают очевидцы - это автобус № 53, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на eKaraganda.