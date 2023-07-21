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pixabay.com Сегодня, 01:45
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Сегодня, 01:45
152
Фото: pixabay.com

Непотребства в автобусе: полиция Караганды устанавливает личность извращенца

В социальных сетях появилось видео, на котором, в одном из автобусов Караганды мужчина занимается мастурбацией у всех на виду. Это запечатлела одна из пассажиров автобуса, как сообщают очевидцы - это автобус № 53, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на eKaraganda.

"Видео изучено сотрудниками полиции. В настоящее время принимаются меры по установлению личности и задержанию данного мужчины", - прокомментировали в ДП Карагандинской области. 

Стоит отметить, что по словам очевидцев, рядом в автобусе были несовершеннолетние. 

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Сегодня, 01:45
152
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