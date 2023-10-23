Непопулярный спорт: как казахстанец тренируется в Норвегии, чтобы попасть на Олимпиаду

Казахстанский двоеборец Чингиз Ракпаров в 2022 году должен был сделать непростой выбор: либо завязать со спортом, либо найти возможность взять собственную карьеру в свои руки. Атлет выбрал второй вариант. Корреспонент BaigeNews.kz встретился со спортсменом спустя год после того судьбоносного решения и узнал, как у него обстоят дела.

Вид спорта, которым занимается Чингиз Ракпаров, для Казахстана новый. Лыжное (или северное) двоеборье. В лыжном двоеборье победитель определяется по сумме выступлений в прыжках на лыжах с трамплина и гонке-преследовании на лыжах. Двоеборье в стране начали развивать относительно недавно, после того, как для зимних Азиатских игр 2011 года в Алматы капитально обновили комплекс лыжных трамплинов. Спортивный объект на тот момент соответствовал всем мировым стандартам, и уже спустя год после Азиады Казахстану и Алматы доверили проведение Этапов Кубка мира по лыжному двоеборью, несмотря на то, что своих спортсменов, специализирующихся именно в двоеборье, на тот момент в стране не было.

Не секрет, что одной из целей проведения в Казахстане крупных спортивных соревнований с участием мировых звезд является популяризация спорта среди подрастающего поколения - увидев красоту того или иного вида, дети вдохновляются и приходят в секции, мечтая в будущем стать такими же чемпионами, как те атлеты, за которыми они наблюдали.

Алматинец Чингиз Ракпаров как раз и пришел в лыжные виды спорта благодаря проведению Азиатских игр в Казахстане. Будучи 15-летним подростком, он посетил соревнования Азиады в прыжках с трамплина, где победил, кстати, казахстанец Евгений Левкин.

Чингиза впечатлил сам вид спорта и победа соотечественника. Так с 16 лет Ракпаров стал заниматься прыжками на лыжах с трамплина. И, понятно, что стал свидетелем Этапа Кубка мира уже по лыжному двоеборью в Алматы, где участвовал в качестве волонтера.

Спустя два года Ракпаров принял решение о переходе в лыжное двоеборье и на домашней зимней Универсиаде-2017 в Алматы уже выступал в этом виде спорта. В 2022 году Ракпаров стал первым казахстанцем, кто выступил в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх. Далее как раз и наступил тот самый переломный момент в его карьере: бывший в то время министром культуры и спорта Даурен Абаев принял решение о существенном сокращении штатных команд по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью и сноуборду. Чингиза Ракпарова одного, без тренеров и сервисменов, оставили в штатной команде. Любители спорта понимают - в лыжных видах спорта такое положение де-факто означает приговор карьере, ведь без команды быть конкурентоспособным практически нереально.

Одновременно с такой "оптимизацией" на Родине Ракпаров получил приглашение из Норвегии на совместные сборы с их национальной командой. В лыжном двоеборье это равнозначно тому, как если бы футболиста из Казахстана пригласили бы на сборы в "Барселону" или "Реал Мадрид". Правда, оплачивать Чингизу поездку нужно было за свой счет - ведь спортивные чиновники не нашли возможности выделить средства. На помощь пришли его подписчики в Instagram. Менее чем за 2 дня люди общими усилиями собрали для Чингиза 3 миллиона тенге.

Сейчас идет второй год, как Ракпаров тренируется в Норвегии, лишь изредка приезжая домой.

"По дому я очень сильно скучаю, потому что в Норвегии я один нахожусь и долгое время. Мой последний тренировочный сбор в Норвегии длился почти 3 месяца, и немного тяжеловато было морально. Оглядываясь на пройденный год, могу сказать, что процессом тренировок, результатами доволен, очень нравятся. Мы за год сделали большой шаг вперед. В прошлом зимнем сезоне я регулярно в Топ-30 на Кубках Европы, также на чемпионате мира после прыжков занимал место в Топ-20, стал 18-м, я думаю, это очень большой шаг вперед по сравнению с тем, какие результаты показывал ранее", - оценил свои результаты Чингиз Ракпаров.

Сейчас он ненадолго приехал в Алматы, но и здесь продолжает выполнять задания норвежских наставников, тренируясь, в том числе на комплексе трамплинов в Алматы.

Спортсмен признался, что уровень развития лыжных гонок, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья в Норвегии высочайший в связи с тем, что подготовка атлетов осуществляется с применением достижений науки и IT.

"Мой тренировочный процесс с началом занятий в Норвегии изменился кардинально. Там совсем другая подготовка, нежели в Казахстане. Мы очень много работаем на лыжных беговых дорожках, в Казахстане таких нет, к сожалению, а это влияет на результат и играет большую роль в лыжной подготовке. Регулярно прохожу силовой тест на платформе, по результатам которого компьютер выписывает мне и тренерам программу тренировок. Еще одна особенность норвежской лыжной школы и методики подготовки в том, что тренировочный процесс идет практически каждый день, то есть, за весь месяц у нас может быть всего один или два дня отдыха, остальное время мы постоянно находимся в тренировочном ритме, постоянно работаем", - признался казахстанский спортсмен.

Фото: instagram /chingizrakparov/

Также он отметил, что в норвежском лыжном клубе существует правило, по которому каждый спортсмен обязан провести 5 дней тренерской практики и 15 часов волонтерской работы.

"Этот опыт расширяет мой взгляд на тренировки и позволяет применить новые знания. Роль тренера позволяет мне понять, как важны советы и поддержка для развития молодых талантов. И, конечно же, нельзя не восхищаться норвежской системой спорта. Их фокус на детях дает нам урок великолепной подготовки спортсменов", - сказал Ракпаров.

Атлет вспомнил о своей встрече 4-летней давности с бывшим норвежским двоеборцем, а ныне тренером группы Б в сборной Норвегии Мико Кокслиеном. Чингиз и Мико быстро нашли общий язык и казахстанец попросил нового знакомого рассказать о норвежской методике, ему хотелось понять, как у них все происходит.

"Естественно, все секреты он мне не рассказал, скорее, дал информацию поверхностно, даже азы не показал, и у меня лишь небольшое представление о норвежской лыжной школе появилось. Сегодня, тренируясь в Норвегии, я знаю, что в их методике очень много нюансов по технической подготовке, по экипировке. Важную роль играет анализ крови на лактату, от этого они индивидуально подбирают план тренировок, много факторов влияет, и они большой акцент делают на каждой мелочи. В Казахстане таких возможностей у нас нет пока что", - сказал Чингиз Ракпаров.

В текущем сезоне-2023/24 спортсмен уже не просит финансовой помощи у подписчиков. Его поддерживает промышленная компания, кроме того, поддержку оказывает акимат Алматинской области.

"Я как и в прошлом сезоне, числюсь в штатной команде, получаю зарплату от них и на этом все. Обещают, что будет поддержка со стороны ДРС (Дирекция развития спорта Казахстана – прим.авт). Сейчас в Норвегии у меня питание за свой счет, еду покупаю сам. И по мелочи вынужден покупать что-то из экипировки. Например, летом изменились правила, и вставки в ботинки нужно было срочно менять, теперь их толщина должна быть не более 3 см, поэтому мне пришлось все покупать за свой счет. Также у меня сломались лыжероллеры, нужно было срочно новые брать, так как тренировочный процесс шел. В основном на ходу экипировку докупаю", - пояснил Ракпаров.

В предстоящем сезоне главный старт для него - этапы Кубка мира и Кубка Европы. Но самые главные соревнования ждут Ракпарова в последующих сезонах - это чемпионат мира-2025, зимние Азиатские игры-2025 и, конечно же, зимние Олимпийские игры в 2026 году в Милане.

За спиной у Чингиза, по его признанию, поддержка болельщиков, а также юниорские команды и детские группы, которые тренируются, готовятся и надеются, что однажды смогут вырваться на международные старты и присоединиться к Чингизу, чтобы показать, что и лыжное двоеборье в Казахстане может быть перспективным видом спорта.