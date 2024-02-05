Непогода в Казахстане: закрыто 27 участков дорог
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Ограничение движения транспорта введено уже на 27 участках дорог республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Трассы закрыты в семи регионах.
В Акмолинской области ограничения действуют на 11 участках:
- "Екатеринбург-Алматы" - граница Северо-Казахстанской области - Жаксы;
- "Жезказган-Петропавловск" - посёлок Сурган - граница Северо-Казахстанской области;
- "Щучинск-Зеренда";
- "Астана-Петропавловск" - от Астаны до Щучинска;
- "Астана-Ерейментау-Шидерты" - граница Акмолинской области - Шидерты;
- "Жезказган-Петропавловск" - граница Костанайской области - Бузулук;
- "Кокшетау-Атбасар";
- "Екатеринбург-Алматы" - от села Жаксы до села Астраханка;
- "Жаксы-Есиль-Бузулук";
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган";
- "Кокшетау-Рузаевка" - от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.
В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы "Самара-Шымкент" - от заправки "ЭКО Ойл" до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.
В области Жетысу перекрыт участок дороги "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.
В Костанайской области:
- "Жезказган-Петропавловск" - от границы области Улытау до Аркалыка и от Аркалыка до границы Акмолинской области;
- "Екатеринбург-Алматы" - от посёлка Сарыколь до границы СКО и меду посёлками Щербаково и Сарыколь;
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское и от этого села до границы Акмолинской области;
В Павлодарской области ограничение введено на трассе "Астана-Ерейментау-Шидерты" - от границы Акмолинской области до Шидерты.
В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:
- "Екатеринбург-Алматы" - от границы Костанайской области до границы Акмолинской области;
- "Жезказган-Петропавловск" - от границы Акмолинской области о села Явленка;
- "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево";
- "Тимирязево-Сарыколь-граница области".
- "Кокшетау-Рузаевка" - от границы Акмолинской области до села Рузаевка.
В области Улытау закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.
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