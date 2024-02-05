Непогода в Казахстане: закрыто 27 участков дорог

Ограничение движения транспорта введено уже на 27 участках дорог республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Трассы закрыты в семи регионах.

В Акмолинской области ограничения действуют на 11 участках:

"Екатеринбург-Алматы" - граница Северо-Казахстанской области - Жаксы; "Жезказган-Петропавловск" - посёлок Сурган - граница Северо-Казахстанской области; "Щучинск-Зеренда"; "Астана-Петропавловск" - от Астаны до Щучинска; "Астана-Ерейментау-Шидерты" - граница Акмолинской области - Шидерты; "Жезказган-Петропавловск" - граница Костанайской области - Бузулук; "Кокшетау-Атбасар"; "Екатеринбург-Алматы" - от села Жаксы до села Астраханка; "Жаксы-Есиль-Бузулук"; "Костанай-Аулиеколь-Сурган"; "Кокшетау-Рузаевка" - от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.

В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы "Самара-Шымкент" - от заправки "ЭКО Ойл" до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.

В области Жетысу перекрыт участок дороги "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Костанайской области:

"Жезказган-Петропавловск" - от границы области Улытау до Аркалыка и от Аркалыка до границы Акмолинской области; "Екатеринбург-Алматы" - от посёлка Сарыколь до границы СКО и меду посёлками Щербаково и Сарыколь; "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское и от этого села до границы Акмолинской области;

В Павлодарской области ограничение введено на трассе "Астана-Ерейментау-Шидерты" - от границы Акмолинской области до Шидерты.

В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:

"Екатеринбург-Алматы" - от границы Костанайской области до границы Акмолинской области; "Жезказган-Петропавловск" - от границы Акмолинской области о села Явленка; "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево"; "Тимирязево-Сарыколь-граница области". "Кокшетау-Рузаевка" - от границы Акмолинской области до села Рузаевка.

В области Улытау закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.