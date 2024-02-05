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Непогода в Казахстане: закрыто 27 участков дорог

Вчера, 23:01
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pxhere.com Вчера, 23:01
Вчера, 23:01
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Фото: pxhere.com

Ограничение движения транспорта введено уже на 27 участках дорог республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Трассы закрыты в семи регионах. 

В Акмолинской области ограничения действуют на 11 участках:

  1. "Екатеринбург-Алматы" - граница Северо-Казахстанской области - Жаксы;
  2. "Жезказган-Петропавловск" - посёлок Сурган - граница Северо-Казахстанской области;
  3. "Щучинск-Зеренда";
  4. "Астана-Петропавловск" - от Астаны до Щучинска;
  5. "Астана-Ерейментау-Шидерты" - граница Акмолинской области - Шидерты;
  6. "Жезказган-Петропавловск" - граница Костанайской области - Бузулук;
  7. "Кокшетау-Атбасар";
  8. "Екатеринбург-Алматы" - от села Жаксы до села Астраханка;
  9. "Жаксы-Есиль-Бузулук";
  10. "Костанай-Аулиеколь-Сурган";
  11. "Кокшетау-Рузаевка" - от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области.

В Актюбинской области ограничения действуют на двух участках трассы "Самара-Шымкент" - от заправки "ЭКО Ойл" до Хромтау и от Хромтау до посёлка Карабутак.

В области Жетысу перекрыт участок дороги "Ушарал-Достык" между станциями Коктума и Достык.

В Костанайской области:

  1. "Жезказган-Петропавловск" - от границы области Улытау до Аркалыка и от Аркалыка до границы Акмолинской области;
  2. "Екатеринбург-Алматы" - от посёлка Сарыколь до границы СКО и меду посёлками Щербаково и Сарыколь;
  3. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от посёлка Аулиеколь до села Октябрьское и от этого села до границы Акмолинской области;

В Павлодарской области ограничение введено на трассе "Астана-Ерейментау-Шидерты" - от границы Акмолинской области до Шидерты.

В Северо-Казахстанской области закрыты участки дорог:  

  1. "Екатеринбург-Алматы" - от границы Костанайской области до границы Акмолинской области;
  2. "Жезказган-Петропавловск" - от границы Акмолинской области о села Явленка;
  3. "Волошинка-Сергеевка-Тимирязево";
  4. "Тимирязево-Сарыколь-граница области".
  5. "Кокшетау-Рузаевка"  - от границы Акмолинской области до села Рузаевка.

В области Улытау закрыт участок трассы "Жезказган-Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

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