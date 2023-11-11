Непобеждённый казахстанский боксёр нокаутом отнял у аргентинца пояс WBO

В ночь с 10 на 11 ноября в английском Брайтоне казахстанский боксёр Султан Заурбек одержал досрочную победу над аргентинцем Серхио Мартином Созой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Заурбек дважды отправил своего оппонента в нокдаун и остановил его в шестом раунде.

Как объявила промоутерская компания Wasserman Boxing, прошедший поединок был титульным — на кону в нем стоял вакантный пояс WBO Global во втором полулегком дивизионе.

"Великолепная победа техническим нокаутом "Казахского короля" Султана Заурбека, и он стал новым чемпионом по версии WBO Global во втором полулёгком весе", — говорится в сообщении промоушена.

Отметим, что Заурбек также владеет титулом WBO European, однако он в данном поединке на кон не выставлялся.