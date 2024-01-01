Необычных питомцев, похожих на драконов, заводят жители Костаная

Символ 2024 года характеризует обновление и вдохновение. Дракон приносит с собой энергию, ассоциируется с силой и преодолением преград. Как оказалось, магический талисман существует и в реальной жизни, только не в таком устрашающем виде, как на картинках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Наш Костанай".

Эублефары, или ящерицы, все чаще становятся четырехлапыми друзьями костанайцев.

Александр Тарабаев изучает ящериц уже более 20 лет. Он с удовольствием рассказал об уходе за необычными питомцами и их особенностях.

"В нашем зоомагазине, где проживают эублефары, есть как большие представители рода, так и малыши. Из всех ящериц они самые неприхотливые. Эти рептилии плотоядные. Это значит, что кормить их нужно живыми насекомыми, – делится Александр Анатольевич. – Они активны и прекрасно взаимодействуют с человеком. Сами по себе безобидные, так как не имеют острых зубов и ногтей. Как и все ящерицы скидывают хвост, но делают это, когда чувствуют опасность. К слову, в нем и находятся их питательные запасы".

Разглядывая ящерок в вольере, заметили, что те будто приветствуют нас улыбкой. Как оказалось, такой эффект создается из-за расположения челюстей ящерицы и широкого рта. Их необычный окрас также привлекает взоры костанайцев. Меняют они его раз в несколько недель. Для них это вполне естественно, так как происходит такое обновление в процессе роста рептилии.

"Изначально окрас не такой насыщенный и разнообразный, а вот после "линьки" очень даже привлекательный", – отмечает собеседник.

Как таковых особых правил по уходу за ящерицами нет, инструкция по содержанию необычного домашнего питомца проста.

"Взрослых особей кормить нужно раз в неделю, малышей около двух раз. При этом нужно основываться и опираться на состояние ящерки. Если хвост худой, значит нужно увеличить количество пищи, если же наоборот большой и упитанный, то не стоит его закармливать. Жить они могут в открытом вольере. В качестве наполнения рекомендую использовать песок смешанный с глиной, тогда питомцы будут чувствовать себя комфортно. Важно не забывать про питье, а также раз в месяц проводить водные процедуры. Дополнительные камушки и веточки внутри домика необязательны, но приобрести их в качестве развлечения можно. К покупке эублефара, как и другого любого питомца, нужно подходить ответственно, заботиться о нём. Это не игрушка и предмет любования, а живой организм", – подчеркивает Александр.

У него также живут геккончики и бородатые агамы. Последние особенно напоминают маленьких дракончиков.