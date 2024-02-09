Необычные противопаводковые учения прошли в Костанае
Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29Сегодня, 10:29
69Фото: istockphoto.com
Вместо традиционного смотра готовности спецтехники департамент по ЧС решил помочь страдающему от ежегодных половодий населению. Спасатели, волонтеры и военные вычищали снег с частных дворов, чтобы избежать подтоплений весной, передает корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее в нашем видеорепортаже.
Видео: Айжан Амангельдыкызы.
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