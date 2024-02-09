  • 9 Февраля, 10:34
  • BAIGENEWS

Необычные противопаводковые учения прошли в Костанае

Сегодня, 10:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istockphoto.com Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
69
Фото: istockphoto.com

Вместо традиционного смотра готовности спецтехники департамент по ЧС решил помочь страдающему от ежегодных половодий населению. Спасатели, волонтеры и военные вычищали снег с частных дворов, чтобы избежать подтоплений весной, передает корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее в нашем видеорепортаже.

Видео: Айжан Амангельдыкызы.

 

Самое читаемое

Наверх