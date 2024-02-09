Необычные противопаводковые учения прошли в Костанае

Вместо традиционного смотра готовности спецтехники департамент по ЧС решил помочь страдающему от ежегодных половодий населению. Спасатели, волонтеры и военные вычищали снег с частных дворов, чтобы избежать подтоплений весной, передает корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее в нашем видеорепортаже.

Видео: Айжан Амангельдыкызы.