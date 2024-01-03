Необычную просьбу озвучили в алматинском зоопарке
Сегодня, 16:06
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Сегодня, 16:06Сегодня, 16:06
163Фото: drogichin.by
Алматинский зоопарк сообщил о приёме живых ёлок, передаёт BaigeNews.kz.
Принесённые алматинцами ёлки в зоопарке планируют разместить в вольерах оленей, яков, ланей, харзы.
"Животные всегда интересуются новыми объектами на своей территории. Могут лазать, прыгать по ним, ободрать кору, таскать по вольеру, принюхиваться к новому для себя запаху. Все это разнообразит жизнь наших питомцев", - отметили в зоопарке.
Также в зоопарке отметили, что деревья можно оставить на служебном входе Алматинского зоологического парка. При этом сотрудники подчеркнули, что примут елки в хорошем состоянии - невысохшие, неосыпавшиеся и без плесени.
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