Необычную просьбу озвучили в алматинском зоопарке

Алматинский зоопарк сообщил о приёме живых ёлок, передаёт BaigeNews.kz.

Принесённые алматинцами ёлки в зоопарке планируют разместить в вольерах оленей, яков, ланей, харзы.

"Животные всегда интересуются новыми объектами на своей территории. Могут лазать, прыгать по ним, ободрать кору, таскать по вольеру, принюхиваться к новому для себя запаху. Все это разнообразит жизнь наших питомцев", - отметили в зоопарке.

Также в зоопарке отметили, что деревья можно оставить на служебном входе Алматинского зоологического парка. При этом сотрудники подчеркнули, что примут елки в хорошем состоянии - невысохшие, неосыпавшиеся и без плесени.