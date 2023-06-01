Необходимо усовершенствовать качество пассажирских перевозок - Токаев

Президент ознакомился с работой общественного транспорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО "Транспортный холдинг города Алматы".

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в результате внедрения системы электронной оплаты за проезд и автоматизации всего процесса сведен к минимуму теневой оборот сферы пассажирских перевозок и в несколько раз повышена доходность предприятий транспорта. Годовые обороты данной отрасли за период 2016-2022 годов увеличились более, чем в 2,7 раз, с 10 тенге до 26,8 миллиарда тенге. За эти годы обновился количественный и качественный подвижной состав. Кроме того, регулярность выполнения маршрутов увеличена до 95 процентов.

Президент отметил, что развитая система общественного транспорта является неотъемлемым атрибутом высокого качества городской среды. Он указал на важность дальнейшего реформирования данной отрасли и необходимость постоянного совершенствования качества и комфорта пассажирских перевозок.

По словам руководства компании, за счет аналитики миграции людей Алматы и его пригородных территорий, формируется эффективный транспортный каркас, данные которых учитываются при оптимизации маршрутной сети. Свой опыт в сфере управления общественным транспортом ТОО "Транспортный холдинг города Алматы" активно применяет и других направлениях.

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