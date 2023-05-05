Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев

Фото: akorda.kz

Под председательством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Касым-Жомарта Токаева в Астане проходит Всеармейское совещание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент завил, что необходимо продолжить технологическую модернизацию армии.

"Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин", - сказал он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий.

"Особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений. Это позволит кратно улучшить эффективность применения войск", - заявил президент.

В полноценном перевооружении и модернизации армии большую роль призван сыграть отечественный оборонно-промышленный комплекс.

"Правительству следует принять все меры для расширения номенклатуры продукции военного назначения и услуг", - поручил Верховный главнокомандующий.

Другой актуальной задачей является наращивание возможностей заводского и войскового ремонта. В этом направлении у Казахстана есть большой потенциал.

"Нужно усовершенствовать систему служебно-боевой подготовки войск. Способы ведения боевых действий нуждаются в постоянном и глубоком анализе. Следует детально изучать актуальный международный опыт и активно применять у нас самые лучшие наработки. Современный бой предъявляет повышенные требования к выучке подразделений и профессиональной подготовке командиров, особенно младшего и среднего звена. В них необходимо воспитывать такие качества, как инициативность и самостоятельность. Солдаты и офицеры не должны бояться ответственности за принимаемые решения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из ключевых условий качественной подготовки личного состава он назвал наличие развитой полигонной инфраструктуры, потому что полигон – это академия солдата. Большое значение имеет также широкое использование различных тренажёров и симуляторов.