Немецких белок возьмут под наблюдение

Немецкие экологи призвали жителей Германии наблюдать за белками и сообщать сведения через мобильное приложение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Жители Германии могут принять участие в общественном научном проекте по наблюдению за белками. Желающие внести вклад в изучение популяции белок в своих городах и регионах смогут сообщать собранные сведения через специальное мобильное приложение.

Проект проводится Институтом зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница в Берлине и немецким Союзом охраны природы. Экологи хотят не только получить более точные сведения о популяции обыкновенных белок в разных регионах страны, но также изучить особенности жизни и поведения - в частности, как на этих животных сказываются процессы урбанизации в. Например, выяснить, изменились ли сроки, когда они выводят потомство, сколько бельчат насчитывается в каждом помете, сколько выживает и так далее.

Особую ценность для организаторов проекта будут иметь наблюдения, которые добровольные помощники смогут осуществлять периодически на одном и том же месте до конца февраля 2025 года - например, на своем садовом участке или в где-то в парке. Вести себя следует так, чтобы не мешать самим белкам, лучше всего - на расстоянии, используя бинокль.

Согласно данным NABU, угрозу для обыкновенных белок в Европе могут представлять завезенные сюда из Америки каролинские или серые белки. Они переносят смертельно опасный для обыкновенных белок вирус оспы, которой сами не болеют. В Германии этот инвазивный вид до сих пор замечен не был, но уже встречается в Италии и Великобритании. В Великобритании они попали в дикую природу еще в XIX веке и сейчас практически вытеснили местную популяцию. В Германии за серых белок иногда принимают местных обыкновенных белок особого темного окраса.

Немецкие ученые регулярно прибегают к помощи граждан для наблюдения за природой и сбора информации. Самыми массовыми такими акциями являются традиционные "Час зимних птиц" и "Час садовых птиц", в которых ежегодно участвует от 120 до 140 тысяч человек.