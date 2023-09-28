Нельзя по опросам ставить диагнозы - эксперт Adam Research

Фонд Qalam провел исследование, согласно которому уровень депрессивности молодежи Казахстана в пять раз выше, чем в мире. Эксперт Adam Research Сабина Садиева считает, что цифры отчета исследования противоречат этой информации, передаёт BaigeNews.kz.

"Негативная информация цепляет сильнее, и под этим соусом нам можно продать что угодно. По соцсетям расходится исследование о том, как определили депрессивность молодежи Казахстана: "более 70% молодых страдают от стрессов, бессонницы и апатии" (август-сентябрь 2023, фонд Qalam, 2044 респондента от 18 до 35 лет включительно во всех регионах страны). Самое интересное, что цифры в тексте самого отчета противоречат таким сильным заголовкам. В отчете приведены данные о том, что молодые казахстанцы удовлетворены жизнью (3,4 балла из 5), немного ниже они оценивают доходы и возможность самореализации (3,3 балла). Также более половины довольны качеством полученного ими образования", - пишет в своем Telegram-канале Сабина Садиева.

По её словам, итоги опроса были использованы для манипулятивной подачи проблем молодых людей.

"Схема какая: данные выше игнорируются, выносится на обсуждение самооценка молодых людей по таким общим фразам как стресс, бессонница, апатия. Доктор Хаус был бы не доволен. Нельзя по опросам ставить диагнозы. Далее на основе цифр по самому общему самочувствию отчет переходит к сильным словам "депрессия, тревожность, ПТСР и социальная дезадаптация" -- и связывает их с химическими и поведенческими зависимостями. Такое ощущение, что спросили не тех людей, о которых хотели написать изначально, потому что социальная дезадаптация не вяжется с результатами по образованию, планам на жизнь и так далее.

В итоге, выходим на две болевые точки – кредиты и лудомания. Интересно, что даже использование кредитов подается в формате "зависимости". Вот так и написано – зависимость от долговых обязательств (кредитов, рассрочек, прочих долгов). То есть, по видению авторов отчета, у нас есть некие очень депрессивные, очень социально дезадаптированные молодые люди, которые в целом довольны жизнью и у которых формируются зависимости от кредитов, от игр и соцсетей, от ставок, от онлайн-казино. И это не потому, что в стране раздолье для букмекеров и микрофинансовых организаций, а потому что люди тревожные", - пишет Сабина Садиева.

Эксперт Adam Research считает, что такая подача проблемы лишает людей субъектности и уводит от ужесточения условий для букмекеров и МФО.

"Вообще, прокинуть идею, что от кредитов может быть зависимость, это так смело. Причем, в отчете нет ни слова про зависимость. Там все прозаично – молодые люди берут технику в рассрочку, текущие расходы через кредиты и займы финансируют только 12.9%.

Вот эти 12.9% очень интересные. По данным ПКБ, просроченная задолженность по кредитам (от 90 дней и более) распределена крайне неравномерно: на долю 10% заемщиков с наибольшей оставшейся суммой кредитов приходится 46% всего объема действующих потребительских беззалоговых кредитов, эти же 10% обеспечили половину прироста портфеля за последний год (апрель 2023)", - пишет Сабина Садиева.

По её словам, исследования Adam Research показали, у казахстанцев можно выделить две модели кредитного поведения: кредит как практика по необходимости и кредит как способ выживания.

Вторая модель относится к казахстанцам, для которых кредит – это единственный способ экономического выживания. И в этом тоже нет ничего иррационального, зависимости, считает Сабина Садиева. По её мнению, этим людям не нужен психолог или обучение финансовой грамотности. Им нужна финансовая помощь.