Нелегальный табак на 30 млн тенге выявили в Костанае
Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
135Фото: пресс-служба Минфина РК
Более 14 тысяч единиц табачной продукции без средств идентификации изъяли в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В ходе рейдов сотрудники департаментов госдоходов и экономических расследований по Костанайской области выявили нелегальные табачные смеси для кальянов, электронные сигареты (14 439 штук), предназначавшиеся для розничной реализации. Стоимость товара оценили более чем в 30 миллионов тенге.
Нарушителям грозит ответственность по части 2 статьи 283 КоАП РК. Максимальная санкция предусматривает наказание в размере 500 МРП с конфискацией подакцизных товаров.
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