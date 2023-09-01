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Нелегальный табак на 30 млн тенге выявили в Костанае

Сегодня, 18:17
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пресс-служба Минфина РК Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: пресс-служба Минфина РК

Более 14 тысяч единиц табачной продукции без средств идентификации изъяли в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В ходе рейдов сотрудники департаментов госдоходов и экономических расследований по Костанайской области выявили нелегальные табачные смеси для кальянов, электронные сигареты (14 439 штук), предназначавшиеся для розничной реализации. Стоимость товара оценили более чем в 30 миллионов тенге.

Нарушителям грозит ответственность по части 2 статьи 283 КоАП РК. Максимальная санкция предусматривает наказание в размере 500 МРП с конфискацией подакцизных товаров.

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