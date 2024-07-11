Нелегальных туристов снова задержали на Байконуре

На Байконуре задержаны трое европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура в минувший вторник. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома.



Задержанные: гражданин Нидерландов Мартин Н.В., 25 лет; гражданин Бельгии Холбен Л.Д., 26 лет; гражданин Нидерландов Оомс С.Н., 29 лет.



К космодрому задержанные отношения не имели, документов, дающих право находиться на Байконуре, у них не было.



Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Проверяется их возможная причастность к шпионажу.



Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.



К слову, месяц назад французский турист погиб, пытаясь пешком дойти по 30-градусной жаре до одной из площадок Байконура.