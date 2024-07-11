Нелегальных туристов снова задержали на Байконуре
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На Байконуре задержаны трое европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура в минувший вторник. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома.
Задержанные: гражданин Нидерландов Мартин Н.В., 25 лет; гражданин Бельгии Холбен Л.Д., 26 лет; гражданин Нидерландов Оомс С.Н., 29 лет.
К космодрому задержанные отношения не имели, документов, дающих право находиться на Байконуре, у них не было.
Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Проверяется их возможная причастность к шпионажу.
Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.
К слову, месяц назад французский турист погиб, пытаясь пешком дойти по 30-градусной жаре до одной из площадок Байконура.
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